صحفية لبنانية توجه طلبا خاصا للمتحدث الرسمي باسم كتائب القسام (فيديو)

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصحفية الللبنانية، سنا كجك، المناصرة للقضية الفلسطينية والمتابعة للشأن الإسرائيلي عن المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الملقب بأبو عبيدة: "وها قد أتى من ترعب عيناه عدونا إنه "ابو الكوفية” الحمراء يحترمه الخصم ويحبه الصديق ويهابه العدو!".

وأضافت قائلة: "إنه الملثم الوسيم الذي ينصت العالم لسماعه عند كل إطلالة تلفزيونية يمتلك من الكاريزما ما يجعلك تستمع اليه ولو تحدث لساعات وساعات!!! إنه "ابو عبيدة" الناطق العسكري باسم كتائب القسام.

وتابعت قائلة: "تحية لهذا البطل الشجاع الذي يتقن استعمال كل مفاتيح الحرب النفسية الاعلامية ضد العدو بصوته المخملي وبأصبعه المرفوع عند لحظات التهديد والوعيد استطاع ان يشغل بال القادة الصهاينة وإعلامهم خير قائد يقود الحرب النفسية الاعلامية ويواجه راس حربة الاعلام الاسرائيلي المتحدث باسم جيش العدو للاعلام العربي أفيخاي أدرعي الذي يخوض ضدنا معركة "اسقاط الوعي" العربي ويتوجه إلى شبابنا لغسل ادمغتهم بأكاذيب السلم والسلام".