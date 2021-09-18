قوات الدعم السريع السودانية تضبط أسلحة ومتفجرات ومهربين قادمين من ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قوات الدعم السريع، في بيان إن "قوات (متحرك درع الصحراء) المنتشرة على الشريط الحدودي بين السودان ومصر وليبيا من ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا، بجانب توقيف (4) أفراد من عصابات تجارة السلاح بينهم أجانب".

وقال قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية، التابعة لقوات الدعم، على أحمد محمود عووجه، في تصريحات صحفية إنه "فور وصول معلومات عن نشاط العصابات في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، تحركت دوريات الدعم السريع لتمشيط المنطقة".

وأوضح عووجه "اشتبكت الدوريات مع العصابات على بعد 3 كيلومترات من المنطقة وتمت عملية مطاردة، تمكنت خلالها قوات الدعم السريع من السيطرة سيارتين ماركة (GMC) على متنها عدد (36) بندقية كلاشنكوف وعدد (2) صندوق قنابل يدوية (قرنيت)، بالإضافة لمدفع (دوشكا، وقاذف آربي جي 7) وعدد كبير من الذخائر أنواعها".

وأضاف أن قواته ألقت القبض خلال العملية على أربعة أفراد من عصابات تجارة السلاح بينهم اثنين من الجنسية الليبية.

وأكد أنه "يتم التحقيق معهم وسيتم تسليمهم للجهات المختصة لاكتمال الإجراءات القانونية".

يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان عبر سبوتنيك.