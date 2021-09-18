شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العماني: الوضع الوبائي بالسلطنة في تحسن مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، أن الوضع الوبائي بالسلطنة في تحسن مستمر بفضل الجهود المبذولة وتعاون الجميع.

وشدَّد وزير الصحة - في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية - على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي فيها كون أنّ الوباء ما زال موجودًا والجائحة ما زالت مُستمرة وهناك دول تُسجل أرقامًا كبيرة في الإصابات.

وأشار إلى أنّ التطعيم في السلطنة وصل إلى نسبة مرتفعة جدًا حيث بلغت نسبة عدد العُمانيين المُطعمين بجرعة واحدة إلى أكثر من 92%، أما بالنسبة على المستوى الوطني للعمانيين والمقيمين فقد وصلت النسبة نحو 74%، معبرا عن أمله في أن يصل التطعيم للعمانيين بنسبة 100% للجرعة الأولى حتى نهاية الشهر الجاري وأن تصل النسبة 100% للعُمانيين والمقيمين في السلطنة في نهاية أكتوبر المقل.

وعبَّر الوزير عن شُكره لجميع العاملين في القطاع الصحي والجهات الداعمة على جهودهم المبذولة في مجابهة الجائحة وللمواطنين والمقيمين على التزامهم بالإجراءات الاحترازية وإقبالهم على التطعيم ضد (كوفيد - 19).

ودعا الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن إلى ضرورة الإسراع في أخذ اللقاح خاصة مع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أهمية التزام جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتطعيم كمبدأ أساسي لفتح الأنشطة.