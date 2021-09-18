شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: المملكة أول دولة تدخل تقنية «أطفال الأنابيب» في العالم الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري صحة المرأة الدكتور سمير عباس أن المملكة أول دولة في العالم الإسلامي أدخلت تقنية أطفال الأنابيب.

وأوضح في لقاء مع برنامج” 120″ على قناة الإخبارية أن مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة تعد أول مدينة في العالم الإسلامي تدخل تقنية أطفال الأنابيب.

ولفت إلى أنه شهد ولادة أول طفل مولود بتقنية “أطفال الأنابيب” في بريطانيا أثناء درسته، الأمر الذي دفعه بعد سنوات لإنشاء مركز يستخدم تقنية “أطفال الأنابيب” في المملكة.