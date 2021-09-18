شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تضبط 14 مواطنًا ظهروا في مقطع «مشاجرة جماعية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة الرياض من ضبط 14 شخصًا، ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بالعاصمة.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (14) شخصًا ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر ، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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