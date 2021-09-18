الصحة السعودية تحذر المرضعات من تناول نوع معين من البنادول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت وزارة الصحة السعودية، الأمهات المرضعات، من تناول حبوب بانادول «كولد آند فلو داي» عند إرضاع أطفالهن طبيعيا، حتى في حالة ما إذا كانت الأم تعاني من صداع وآلام في الرأس.



وأوضحت الوزارة أنها لا تنصح باستخدام الدواء المذكور عند الرضاعة؛ لاحتوائه على مادة فينيل أفرين التي لا توجد عليها دراسات حول استخدامها للمرضع. وفقاً لصحيفة «عكاظ».

كما نبهت «الصحة» أيضاً إلى عدم استخدام دواء توبرازول «بانتوبرازول» خلال فترة الرضاعة دون إشراف الطبيب المعالج، وذلك ليتم تقييم الحالة والإفادة بما يلزم.

كما حذرت من استخدام حبوب هستوب «كلورفينيرامين» خلال فترة الرضاعة دون إشراف الطبيب المعالج. فيما يعتبر روفيناك المحتوي على «ديكلوفيناك» متوافقاً مع الرضاعة الطبيعية إذا استدعت الحالة الطبية لاستخدامه. كما أنه يمكن للمرضع استخدام المضاد الحيوي ميجاموكس «إموكسيسلين وحمض كلافولانيك» خلال فترة الرضاعة بالجرعة المناسبة.