وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي... صور

دبي - محمود عبدالرازق - كما عبر المحتجون عن رفضهم تعديل الدستور والاعتداءات على الحريات، مطالبين باستئناف عمل البرلمان وعودة الشرعية على حد تعبيرهم.

وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي © Sputnik . MARIAM GEDIR

وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي © Sputnik . MARIAM GEDIR

وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي © Sputnik . MARIAM GEDIR

وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي © Sputnik . MARIAM GEDIR

وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي © Sputnik . MARIAM GEDIR

وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي © Sputnik . MARIAM GEDIR

وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي © Sputnik . MARIAM GEDIR

وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي © Sputnik . MARIAM GEDIR

وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي © Sputnik . MARIAM GEDIR

وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي © Sputnik . MARIAM GEDIR 1 / 10 © Sputnik . MARIAM GEDIR وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي

يشار إلى أن هذه الوقفة تأتي وسط انقسام في الشارع التونسي بين من يدعم القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد وبين من يرفضها.

© Sputnik . Meriem Gdira

وتشهد هذه الوقفة تواجدا أمنيا مكثفا بمحيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والمناطق المحيطة به.

وشهدت تونس في يوليو/تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.

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