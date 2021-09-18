شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان لـ"أ ش أ": الإخوان كانت غايتهم نصرة الجماعة وليس الوطن..والرئيس السيسي قاد مصر للأمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، إن وضع دولة مصر قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادتها يختلف كثيرا عن بعد توليه القيادة، حيث المشروعات الضخمة التي شيدتها مصر، مضيفا:" المشاهد الآن يلاحظ الوضع الذي كانت عليه مصر عام 2011 وما بعدها إلى أن تولى الرئيس السيسي حكم البلاد".

وأضاف خلفان - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش تكريمه في مؤتمر قادة المجتمع الذي نظمه المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، اليوم السبت - أن هذا التقدم الذي شهدته مصر لم يكن يتحقق بدون حرص القوات المسلحة المصرية على أن تمسك بدفة سير الوطن إلى الأمام، مشددا على أن كل حزب يناور ويقاتل فقط من أجل حزبه فهو خاسر.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كان كل غايتهم نصرة جماعتهم والمنتمين إليهم فقط، مضيفا:" لكن حينما تأتي حكومة تضع كل مواطن تحت مسؤوليتها وتكون مسؤولة عنه لتحقيق رغيف العيش والحياة الكريمة هذا هو المبتغي".

وأكد خلفان أنه لايمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق أي حزب من الأحزاب النجاح طالما ينظر لفئة أو جماعة معينة، ولذلك على من يتولى مقاليد الحكم أن يحب الجميع وإلا سيكون هناك صراعات مستمرة.

وعن جهود السلام بالمنطقة قال الفريق ضاحي، إن البشر أحوج ما يكونوا إلى كل جهود خلق السلام ليس فقط في المنطقة، لكن في العالم كله، مشيرا إلى أنه لايمكن بأي حال من الأحوال في مثل هذا العصر في القرن الـ21 أن يظل التناحر بين بني البشر، والتقاتل، ونبذ الآخر.

وأضاف أن كل الصراعات التي لا تخدم البشرية، شاهدنا آثارها الضارة، بالأطفال والنساء والرجال والأوطان والأهالي، لذلك فإن كل دعوة للتسامح والسلام علينا أن نرحب بها.

وبمناسبة عام 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين" أكد الفريق ضاحي خلفان أن قيادة الإمارات وضعت خطة استراتيجية بعيدة المدى، ووضعت على أولويات هذه الاستراتيجية الاهتمام بالصناعة، فنحن مقبلون على صناعة نوعية نتمني رؤيتها السنوات المقبلة.

ووجه الفريق ضاحي خلفان الشكر للمركز علي منحه هذا التكريم خاصة يأتي من منظمة مجتمع مدني.

كما كرم المركز عددا من الشخصيات أبرزهم عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال طلال أبو غزالة وإسلام الغزولي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار والنائب ثروت سويلم.