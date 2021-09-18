شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعلن تنكيس العلم 3 أيام حدادًا على "بوتفليقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تنكيس العلم الوطنى، 3 أيام، حدادًا على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جاء ذلك فى بيات رئاسى منذ قليل أورده موقع "البلاد " الجزائرى.

وقالت وسائل الإعلام الجزائرية أنه ستقام جنازة رسمية اليوم يحضرها شخصيات بارزة كما سيدفن فى مربع الشهداء.

وكان أعلن التلفزيون الحكومى الجزائرى قد أعلن أمس وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما، وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا فى 1962، وتولى رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم فى بلاده.