شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تخصص خدمات لذوى الاحتياجات الخاصة بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع داخل المسجد الحرام، تستقبل حوالي 1400 من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وذلك عبر أبواب مخصصة للدخول لهذه المواقع إضافة إلى موقع مخصص لترجمة الخطب بلغة الاشارة لذوي الإعاقة السمعية، وفق بيان صحفى.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد الحازمي أن إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تقدم عدة خدمات من ضمنها حوامل المصاحف المرنة لذوي الإعاقة الحركية وحوامل المصاحف لكبار السن وتوزيع ( سي دي ) لتفسير بعض سور القرآن الكريم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية كذلك تقديم لهم الوجبات وبعض الهدايا كسجادات الصلاة وتوزيع الخرائط والمسارات لهم.

ومن جهة أخرى تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتوسعة الشمالية جهودها اليومية لضمان مراقبة سير الأعمال والأداء بالشكل الصحيح لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.