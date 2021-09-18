شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يُعزي نظيره الجزائري في وفاة الرئيس السابق بوتفليقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، برقية عزاء إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لوفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز الـ84 عامًا.

وقدم عباس، في البرقية، أسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، مذكّرا بمناقب الرئيس الراحل، الذي قدّم سنوات من حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، خلال رئاسته للجزائر، وعمل خلالها لإرساء السلام والاستقرار والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي دعمها وساندها بإخلاص.

وأعرب عباس عن تعازيه الحارة، سائلا المولى أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم بخير وازدهار