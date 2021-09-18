شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تتوقع وصول عدد مواطنيها إلى 50 مليونا بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، توقعاتها بشأن عدد سكان البلاد في العام 2030.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن "توقعات الوزارة تشير إلى أن عدد سكان العراق في العام 2030 سيصل إلى 50 مليون نسمة، في ظل التقديرات السنوية لعدد للسكان الذي يزداد بمعدل 850 ألفا إلى مليون نسمة في السنة الواحدة، بنسبة نمو سنوية تبلغ 2.6%"، وأضاف: "في عام 2050 ربما يقترب سكان العراق من 80 مليون نسمة".

ويبلغ عدد سكان العراق حاليا نحو 41 مليونا، حيث ارتفع نحو 13 مليونا منذ عام 2003 الذي شهد سقوط نظام صدام حسين، لذا يعتبر الخبراء هذه الزيادة "مفرطة" في ظل تراجع الخدمات وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وزيادة نسبة الفقر .