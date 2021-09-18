ما هي أسعار آيفون 13 في سوريا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت أبل قبل أيام عن آيفون 13 الجديدة،وسط اهتمام في العديد من دول العالم، من بينها سوريا،إذ تحظى هذه الهواتف هناك باهتمام كبير



وأعلنت أبل عن فتح متاجرها وموقعها لحجز هاتف آيفون 13 لجديد بإصداراته المختلفة وهم آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

وبداية من أمس الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2021، فتحت متاجر أبل أبوابها لاستقبال حجوزات هاتف آيفون 13 الجديد، ولن تمتد فترة الحجز أكثر من أسبوع حتى يستلم العملاء هواتفهم يوم الجمعة المقبلة 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

فيما يلي، التكلفة التي ستتوافر بها كافة إصدارات هاتف أيفون 13 الجديد بالليرة السورية.

آيفون 13 التقليدي، بذاكرة 128 جيجا، يتوافر بسعر 2,007,488 مليون ليرة.

آيفون 13، بذاكرة 265 جيجا، يتوافر بسعر 2,509,988 مليون ليرة.

آيفون 13، بذاكرة 512 جيجا، بسعر 2,761,238 مليون ليرة.

من بعده، يأتي إصدار آيفون 13 ميني، بذاكرة 128 جيجا، يتوافر بسعر 1,756,238 مليون ليرة.

ثم إصدار 13 ميني، بذاكرة 256 جيجا، بسعر 2,007,488 مليون ليرة.

ثم إصدار 13 ميني، بذاكرة 512 جيجا، بسعر 2,509,988 مليون ليرة.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 3470 ليرة للشراء، و3520 ليرة للبيع، فيما استقر سعر الدولار في البنوك عند 2512 ليرة.