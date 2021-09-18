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بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا في الصين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بؤرة جديدة لتفشي فيروس في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

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طلبت مدينة شيامن في جنوب شرق الصين التي تعاني من زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 من السكان اليوم السبت البقاء في المنازل.

 

وأغلقت المدينة عدة أماكن بعد أن أصبحت أحدث بؤرة لتفشي الفيروس بالبلاد.

 

جاء ذلك قبيل عطلة موسمية تشهد إقبالا على السفر.

 

وأصدرت حكومة شيامن سلسلة إخطارات تطالب فيها السكان بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، وأغلقت المتنزهات والمواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة والساحات وأوقفت الأنشطة الجماعية التي تشمل الجولات والمعارض والعروض.

 

ومدينة شيامن، التي يقطنها 5 ملايين نسمة وتتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، واحدة من 4 مدن في إقليم فوجيان، أحدث بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الصين.

 

ومنذ العاشر من سبتمبر/أيلول سجل إقليم فوجيان 292 إصابة محلية بالفيروس.

 

يأتي تفشي المرض قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وتستمر أسبوعا، وهو موسم سياحي يشهد إقبالا سياحيا أكبر من مهرجان منتصف الخريف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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