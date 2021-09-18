بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طلبت مدينة شيامن في جنوب شرق الصين التي تعاني من زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 من السكان اليوم السبت البقاء في المنازل.



وأغلقت المدينة عدة أماكن بعد أن أصبحت أحدث بؤرة لتفشي الفيروس بالبلاد.

جاء ذلك قبيل عطلة موسمية تشهد إقبالا على السفر.

وأصدرت حكومة شيامن سلسلة إخطارات تطالب فيها السكان بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، وأغلقت المتنزهات والمواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة والساحات الرياضية وأوقفت الأنشطة الجماعية التي تشمل الجولات والمعارض والعروض.

ومدينة شيامن، التي يقطنها 5 ملايين نسمة وتتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، واحدة من 4 مدن في إقليم فوجيان، أحدث بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الصين.

ومنذ العاشر من سبتمبر/أيلول سجل إقليم فوجيان 292 إصابة محلية بالفيروس.

يأتي تفشي المرض قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وتستمر أسبوعا، وهو موسم سياحي يشهد إقبالا سياحيا أكبر من مهرجان منتصف الخريف.