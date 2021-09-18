أبوظبي تقصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي عن اعتماد وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021. ويقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية .



ويأتي القرار مع تعزيز الإجراءات الاحترازية، واعتمدت اللجنة استمرار التقيد بتطبيق الحجر المنزلي وإجراء الفحوصات المطلوبة في مواعيدها بالاعتماد على المسؤولية الذاتية.

كما اعتمدت تفعيل الرقابة من خلال الأنظمة الصحية لتعزيز الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وتحويل المخالفين إلى النائب العام.

وحثت اللجنة المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة وتعزيز التعافي المستدام في الدولة.