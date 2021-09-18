شاهد.. روبوت صيني لتعبئة البنزين في محطات الوقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يمتد ذراع آلي مزود بأجهزة استشعار من مضخة بنزين عادية لتعبئة خزانات السيارات، في إحدى محطات الوقود في منطقة غوانغجي زوانغ الذاتية الحكم في الصين.



يتلقى الروبوت أولاً طلبًا من العميل عبر أحد التطبيقات، قبل قيامه بفتح خزان وقود السيارة وفك الغطاء وتوجيه فوهة الوقود نحو الخزان المفتوح.

بعد تزويد السيارة بالوقود، يقوم الروبوت بشد الغطاء وإغلاق الباب والعودة إلى موضعه الأول.

تستغرق العملية برمتها 180 ثانية، على غرار مقدار الوقت الذي يستغرقه العامل البشري للقيام بالعملية نفسها، وفق "يورونيوز".

تم تطوير الروبوت من طرفة شركة سينوباك، إحدى أكبر منتجي النفط والغاز في الصين. يتكون الروبوت من أربعة أجزاء: ذراع آلية ونظام معرفي وفوهة وقود وغيرها من ملحقات التزود بالوقود ونظام تحكم.

يستخدم الروبوت أيضًا تقنيات تجنب العوائق حتى يتمكن من تجنب الاصطدام بالمشاة والمركبات أثناء خدمته.

وفقًا للشركة المصنعة، سيتم استخدام الروبوت في أكثر من 30 ألف محطة وقود في جميع أنحاء البلاد.