شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو سعر هاتف آيفون 13 الجديد في مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

مع إعلان شركة أبل رسميا عن آيفون 13، يترقب المصريون الإعلان عن سعر iPhone 13 بكل فئاته بسبب الانتشار الواسع لمنتجات أبل في مصر.



وكشفت الشركة الأمريكية أمس الجمعة، طريقة حجز هاتف آيفون 13 (iPhone 13)، وموعد استلام الهاتف بإصداراته المختلفة وهم آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

وبدأت متاجر أبل استقبال حجوزات هاتف آيفون 13 (iPhone 13) الجديد، من الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2021، ومن المقرر أن يستلم العملاء هواتفهم يوم الجمعة المقبلة 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتطرح عملاق الهواتف الأمريكية "أبل" الجديد، آيفون 13، بسعر 699 دولارا، و5 ألوان، وبشاشة أمامية أقوى، ومضادة للمياه، كما أعلنت الشركة عن وجود نسخة بمساحة تخزينية تصل إلى 1 تيرا بايت من التخزين الداخلي، سيكون هذا الخيار لطرازات Pro بما في ذلك iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max.

ويبدو أن سعة التخزين الداخلية المتوفرة التي تبلغ 1 تيرابايت مع فئات iPhone 13 Pro الجديدة هي أحد الجوانب القليلة التي تميزها عن أجهزة iPhone 13 العادية وiPhone 13 mini، وفيما يلي نعرض أسعار نسخ آيفون 13 المختلفة المتوقعة في مصر.

أعلنت أبل عن سعر هاتف iPhone 13 mini نسخة 128GB بسعر 699 دولارا، ومن المتوقع أن يتراوح سعر الهاتف في مصر ما بين 16 – 18 ألف جنيه.

يبلغ سعر هاتف iPhone 13 mini نسخة 256GB بسعر 799 دولارا، ومن المتوقع أن يصل سعره مصر إلى 19500 جنيه.

وأعلنت أبل عن سعر هاتف iPhone 13 mini نسخة 512GB بسعر 999 دولارا، ومن المتوقع أن يصل سعر الهاتف بمصر إلى 22500 جنيه.

وأعلنت أبل عن سعر هاتف iPhone 13 نسخة 128GB بسعر 799 دولارا، ومن المتوقع أن يصل سعره في مصر 19500 جنيه.

وأعلنت أبل عن سعر هاتفiPhone 13 نسخة 256GB بسعر 899 دولارا، ومن المتوقع أن يصل سعر الهاتف في مصر إلى نحو 20500 جنيه .

وأعلنت أبل عن سعر هاتفiPhone 13 نسخة دولار 512GB بسعر 1099 دولارا، ومن المتوقع أن يصل سعر الهاتف في مصر إلى 24500 جنيه.

أعلنت أبل عن سعر هاتف iPhone 13 Pro نسخة 128GB بسعر 999 دولارا، ومن المتوقع أن يصل سعر ه في مصر إلى 22500 جنيه.

كما أعلنت أبل عن سعر هاتف iPhone 13 Pro نسخة 256GB بسعر 1099 دولارا، ويصل سعره في مصر إلى 24500 جنيه .

وقالت أبل إن سعر هاتف iPhone 13 Pro نسخة 512GB يبلغ 1299 دولارا، ومن المتوقع أن يصل سعر الهاتف في مصر إلى نحو 27500 جنيه.

كما دشنت سعر هاتف iPhone 13 Pro نسخة 1TB بسعر 1499 دولارا، ومن المتوقع أن يصل سعره في مصر إلى 30500 جنيه .

أعلنت أبل عن سعر هاتف iPhone 13 Pro Max نسخة 128GB بسعر 1099 دولارا، وفي مصر يبلغ سعره 24500 جنيه .

كما طرحت هاتف نسخة 256GB بسعر 1199 دولارا، ومن المتوقع أن يصل سعر الهاتف بمصر إلى 26500 جنيه.

وأعلنت أبل عن سعر هاتف نسخة 512GB بسعر 1399دولارا، ومن المتوقع أن يصل سعره في مصر إلى 30000 جنيه .

وأعلنت أبل عن سعر هاتف نسخة 1TB بسعر 1599 دولاراومن المتوقع أن يصل سعره في مصر إلى 35 ألف جنيه .