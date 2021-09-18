كم تبلغ أسعار آيفون 13 في السعودية ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

مع إعلان شركة أبل رسميا عن آيفون 13، يترقب السوق السعودي الهاتف الجديد نظرًا لأن جهاز آيفون يعد أكثر الهواتف استخدامًا في المملكة.



وأمس الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2021، فتحت متاجر أبل أبوابها لاستقبال حجوزات آيفون 13 (iPhone 13) الجديد بكافة فئاته.

ولن تمتد فترة الحجز أكثر من أسبوع حتى يستلم العملاء هواتفهم يوم الجمعة المقبلة 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتطرح عملاق الهواتف الأمريكية "أبل" الجديد، آيفون 13، بسعر 699 دولارا، وخمسة ألوان، وبشاشة أمامية أقوى، ومضادة للمياه..

فيما يلي، التكلفة التي ستتوافر بها كافة إصدارات هاتف أيفون 13 الجديد بالريال السعودي.

آيفون 13 التقليدي، بذاكرة 128 جيجا، بسعر 2996 ألف ريال.

آيفون 13، بذاكرة 265 جيجا، بسعر 3746 ألف ريال.

آيفون 13، بذاكرة 512 جيجا، بسعر 4121 ألف ريال.

آيفون 13 ميني، بذاكرة 128 جيجا، بسعر 2621 ألف ريال.

آيفون 13 ميني، بذاكرة 256 جيجا، بسعر 2996 ألف ريال.

آيفون 13 ميني، بذاكرة 512 جيجا، بسعر 3746 ألف ريال.

من بعده تأتي الفئات الأعلى من الهاتف، أيفون 13 برو، وأيفون 13 برو ماكس.

آيفون 13 برو بذاكرة 128 جيجا، ويتوافر بسعر 3746 ألف ريال.

ونسخته المزودة بذاكرة 256 جيجا، تتوافر بسعر 4121 ألف ريال.

أما نسخته المزودة بذاكرة 512 جيجا، تتوافر بسعر 1299 ألف ريال.

ونسخته المزودة بذاكرة 1 تيرا، تتوافر بسعر 5620 ألف ريال.

من بعده، فئة آيفون 13 برو ماكس الأعلى بين الإصدارات، تتوافر نسختها المزودة بذاكرة 128 جيجا، بسعر 4121 ألف ريال.

ونسخته المزودة بذاكرة 256 جيجا، تتوافر بسعر 4496 ألف ريال.

أما نسخته المزودة بذاكرة 512 جيجا، فتتوافر بسعر 5245 ألف ريال.

ونسخته المزودة بذاكرة 1 تيرا، تتوافر بسعر 5995 ألف ريال.