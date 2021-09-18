"أنصار الله": دمرنا طائرة مسيرة تابعة للتحالف السعودي في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا للمركز الإعلامي التابع لأنصار الله، أسقط صاروخ "أرض – جو" من طراز "07-02-1443" الطائرة المسيرة في أجواء مديرية كتاف بصعدة.

وفي وقت سابق أفاد مصدر عسكري يمني، بمقتل وإصابة 21 فردا من القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، و"أنصار الله" خلال مواجهات في محافظة الحديدة.

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في 2018 لاتفاق بشأن الحديدة "اتفاق ستوكهولم"، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموائنها [الحديدة والصَليف ورأس عيسى]، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.

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