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كويتي يقتل شقيقه رمياً بالرصاص.. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت منطقة الرقة في الكويت، "الخميس"، جريمة قتلٍ بعد ان أقدم كويتي بإطلاق النار من مسدس على شقيقه الذي فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى متأثراً بالإصابة.

 

وبحسب صحيفية "القبس" الكويتية افاد مصدر أمني أن الجاني، وهو كويتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، سلًم نفسه للأجهزة الأمنية بعد قيامه بإطلاق النار على شقيقه في منزلهم.

 

وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هناك خلافات سابقة بين الشقيقين تطورت إلى جريمة قتل، مبيناً أنه جار التحقيق في سبب الواقعة وملابستها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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