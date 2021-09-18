شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة بالسعودية وحار فى البحرين والعظمى بالكويت 44°ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج اختلافا فى درجات الحرارة، اليوم، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، أما الامارات فتشهد طقسا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وفى البحرين طقس حاراً نسبياً ويصبح حسناً بوجهاً عام خلال الليل ، والعظمى فى الكويت 44 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الافقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ,فى حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة , وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز ــ فى نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية 15 – 25 تصل إلى 40 كم س ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا ويحدث المد الأول عند 12:32 والمد الثانى عند 23:00 والجزر الأول عند الساعة 17:05 والجزر الثانى عند الساعة 06:12 ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 08:20 والمد الثانى عند الساعة 19:56 والجزر الاول عند الساعة 14:26 والجزر الثانى عند الساعة 02:24.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 42 30 85 25 دبى 41 31 80 30 الشارقة 41 28 90 30 عجمان 39 29 95 35 أم القيوين 40 26 95 35 رأس الخيمة 39 26 90 40 الفجيرة 36 29 85 35 العين 44 30 45 10 ليوا 44 29 85 20 الرويس 38 31 80 35 السلع 41 31 85 30 دلما 38 32 80 40 طنب الكبرى 39 32 85 40 طنب الصغرى 39 32 85 40 أبو موسى 39 32 85 40

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين ، حاراً نسبياً ورطبًا مع ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية.

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية شرقية من 8 إلى 13 عقدة بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 30%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 44 °ﻡ

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم ساعة .

ليلًا

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 30 كم ساعة .