دون أدوية.. كيف تتخلص من الأرق؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد أطباء أمريكيون، أنه يمكن التخلص من الأرق بتغيير العادات ونمط الحياة اليومي.



وتشير صحيفة Daily Express البريطانية، نقلا عن خبراء مستشفى مايو الإمريكي، إلى أن "نوعية النوم أكثر أهمية من عدد ساعات النوم".

وتضيف، يساعد النشاط البدني اليومي والالتزام بوقت محدد للنوم والاستيقاظ، على التخلص من الأرق.

كما يجب الامتناع عن تناول الطعام على الأقل قبل 1-2 ساعة من النوم.

ويمكن أن يساعد شرب كوب حليب دافئ أو شاي البابونج على النوم بسرعة.

وبحسب الخبراء، "يفضل حل جميع المشكلات وتنفيذ المهام في النهار، وليس قبل النوم بساعتين، وذلك لكي يحصل الدماغ على الوقت الكافي للاسترخاء".

ومن الأسباب الشائعة لمشكلات النوم، الإجهاد، والإضاءة غير المريحة، فراش غير مريح، درجات الحرارة العالية أو المنخفضة، ضوضاء الشارع. كما يمكن أن يسبب شرب الكافيين والنيكوتين، الأرق أيضا.

يذكر أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.