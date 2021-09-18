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تعرف على إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على إصابات ووفيات حول العالم بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 226.9 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و872276.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                668569                            41725820

 

الهند                               443928                            33347325

 

البرازيل                        588597                             21034610

 

المملكة المتحدة           134805                            7339009

 

روسيا                         404823                              7214520

 

فرنسا                       115829                              6926604

 

تركيا                      60606                                 6737641

 

إيران                    116072                                5378408

 

الأرجنتين              113969                              5232358

 

كولومبيا              125753                             4934568.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها          عدد الوفيات              عدد الإصابات

 

23 - العراق               21683                      1967187

 

36 - المغرب              13775                    913423

 

41 - الأردن                  10574                 810559

 

44 - الإمارات              2069                    731307

 

46 - تونس                24383                   697421

 

49 - لبنان                 8274                     615532.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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