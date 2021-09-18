شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 226.9 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و872276.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 668569 41725820

الهند 443928 33347325

البرازيل 588597 21034610

المملكة المتحدة 134805 7339009

روسيا 404823 7214520

فرنسا 115829 6926604

تركيا 60606 6737641

إيران 116072 5378408

الأرجنتين 113969 5232358

كولومبيا 125753 4934568.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21683 1967187

36 - المغرب 13775 913423

41 - الأردن 10574 810559

44 - الإمارات 2069 731307

46 - تونس 24383 697421

49 - لبنان 8274 615532.