بالارقام.. إصابات فيروس كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تتجاوز حاجز الألفين مجدداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوزت أعداد الحالات اليومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية حاجز الألفي إصابة مرة أخرى امس الجمعة، ما أثار المخاوف من أن تؤدي عطلة تشوسيوك إلى مزيد من الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس الفتاك، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وسجلت البلاد 2008 حالات إصابة بكوفيد- 19، بما في ذلك 1973 إصابات محلية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 281 ألفا و938 حالة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كما أضافت البلاد 3 حالات وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2389.