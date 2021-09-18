تيك توك تحت مقصلة العقاب الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قامت كل من "تيك توك" و"جوجل" بسداد غرامات تصل إلى ما يقارب 84 ألف دولار في روسيا.



وقالت المتحدثة باسم محكمة تاجانسكي في موسكو، زلفيا جورينتشوك، الخميس، إن "تيك توك" و"جوجل"، سدّدتا مدفوعات بقيمة 6.1 مليون روبل (نحو 83.5 ألف دولار) في روسيا كغرامات فرضتها المحكمة في موسكو، أما بقية الشبكات الاجتماعية فلم تسدد الغرامات، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقلت الوكالة عن جورينتشوك قولها: "هذا العام، دفعت "تيك توك" غرامة قدرها 2.6 مليون روبل (35.6 ألف دولار)، و"جوجل" سددت غرامة قدرها 3.5 مليون روبل (نحو 48 ألف دولار)".

ووفقا لها، لم يتم تسديد الغرامات حتى الآن من قبل شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية الأخرى.

في هذا الصدد، تم إرسال المواد المتعلقة، على وجه الخصوص بـ"تويتر"، إلى المحضرين القضائيين (المنفذين) للتنفيذ، ودخلت القرارات المتعلقة بغرامات قدرها 8.9 مليون روبل (نحو 122 ألف دولار)، حيز التنفيذ.

منذ بداية العام، فرضت غرامات على "فيسبوك" أكثر من 80 مليون روبل (نحو 1.096 مليون دولار)، لرفضها حذف المعلومات حول المظاهرات غير المرخص لها ورفض توطين بيانات المستخدمين الروس، وفرضت غرامات على "تويتر"، نحو 60 مليون (نحو 822 ألف دولار) وعلى "تليجرام" 40 مليون روبل (نحو 548 ألف دولار).

وكانت "روسكومنادزور"(هيئة الرقابة على الاتصالات) قد حررت، خلال الفترة من 11 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار 2021، محاضر بشأن نشر محتوى على الإنترنت يحرض القاصرين على المشاركة في أعمال غير مشروعة.

وأعلنت الهيئة عن عزمها فرض غرامات على خلفية نشر محتويات محظورة على شبكات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فكونتاكتي" و"أودنوكلاسنيكي" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".