شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل تفتح باب الحجز المسبق لـ"آيفون 13" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أبل (عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكي) عن طريقة حجز هاتف آيفون 13 (iPhone 13)، وموعد الاستلام خلال الفترة المقبل.



وأعلنت أبل عن فتح متاجرها وموقعها لحجز هاتف آيفون 13 (iPhone 13) الجديد بإصداراته المختلفة وهم آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

وبدءا من امس الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2021، تفتح متاجر أبل أبوابها لاستقبال حجوزات هاتف آيفون 13 (iPhone 13) الجديد، ولن تمتد فترة الحجز أكثر من أسبوع حتى يستلم العملاء هواتفهم يوم الجمعة المقبلة 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

يأتي هاتف آيفون 13 بخمسة ألوان، وبشاشة أمامية أقوى ومضادة للمياه.

وتطرح عملاق الهواتف الأمريكية "أبل" الجديد، آيفون 13، بسعر 699 دولارا، وخمسة ألوان، وبشاشة أمامية أقوى، ومضادة للمياه.

مواصفات هاتف آيفون 13 - iphone 13

ويأتي هاتف آيفون 13، يعمل ببطارية تدوم ليوم كامل، كما أنه مزود بخواص تأمين أكثر تطورا تشمل خاصية التعرف على الصوت عبر تطبيق "سيري".

ويترقب الملايين حول العالم منتجات شركة أبل الجديدة ويأتي في مقدمتها هواتف آيفون 13.

ويدعم هاتف آيفون 13، حافظة الطاقة الممغنطة "ماج سيف"، وشبكة الجيل الخامس 5G، كما أنه مزود بخرائط ثلاثية الأبعاد، وشريحة A15.

ومن أهم مميزات هاتف عملاق الهواتف الأمريكية "أبل" الجديد، آيفون 13، أنه يتمتع بسرعة أكبر بنحو 50% من أقرب منافسيه.

ويطرح هاتف أيفون 13 الجديد، بكاميرتين فقط، فيما يطرح هاتف أيفون 13 برو بثلاث كاميرات خلفية.

وتم تزويد تقنية تصوير الفيديو بهاتف آيفون 13، بخاصية التركيز التلقائي على اللقطة، ومزودة بخاصية "سينماتك مود" مشابهة لقدرات التصوير السينمائي.

وكاميرا أيفون 13، مزودة بأحدث نظام كاميرا مزدوجة في العالم 12 ميجا بكسل، مع نظام مضاد لاهتزاز الكاميرا، وبخاصية التقاط في الوضع الليلي أكثر وضوح ودقة، ونظام "الترا وايد".

وتأتي هواتف آيفون 13 الجديدة بنفس تصميم هواتف الإصدار السابق آيفون 12 ونفس الحجم، مثل نماذج آيفون 12، بما في ذلك الشاشات بحجم 5.4 بوصة و6.1 بوصة للنماذج العادية، و6.1 بوصة و6.7 بوصة لطرازات Pro.

كما أنها مصنوعة من المواد نفسها مثل الأجهزة السابقة، وهو أمر قد يتغير مع طراز آيفون 2022، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وكشف مؤتمر أبل، عن طرح iPhone 13 ، وموعد إطلاق تحديث iOS 15 الجديد لهواتف آيفون، بالإضافة لموعد توفر تحديث iPadOS 15 لأجهزة آيباد وWatchOS 8 لساعات أبل ووتش الذكية.

وتطمح شركة أبل لطرح مجموعة ميزات للصحة ستضاف ضمن إمكانات ساعتها المرتقبة Apple Watch Series 7 و8.