وفاة المخترع البريطاني كلايف سنكليز مبتكر الآلة الحاسبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توفي المخترع البريطاني كلايف سنكليز، مبتكر الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات المنزلية رخيصة الثمن، الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا.



وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "سنكليز" توفي في منزله بلندن بعد صراع مع السرطان لأكثر من 10 سنوات.

وكان سنكلير يعمل على ابتكارات جديدة الأسبوع الماضي، "لأن هذا ما كان يستهويه"، بحسب ما كشفت ابنته.

المخترع البريطاني كلايف سنكلير يحمل اختراعين من اختراعاته

وأضافت: "كان مبتكرا ومبدعا. وكان الأمر بمثابة مغامرة شيقة له. وكان ذاك شغفه"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وسمحت هذه الآلة المعروفة باسم "سنكلير زد إكس 80" التي أطلقت في السوق عام 1980، وكانت تباع في تلك الفترة بما يقارب 100 جنيه إسترليني، بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر ببريطانيا والخارج.

في عام 1982، أطلق سنكلير "ZX Spectrum 48K" بمفاتيح مطاطية ومرئياتها غريبة وصوت خافت، لكن ذلك لم يمنعه من أن يكون اختراعاً محورياً في تطوير صناعة الألعاب.

وقالت ابنته إن سنكلير "لم يستخدم اختراعاته بشكل شخصي. لم يكن لديه قط آلة حاسبة للجيب، وحتى أيامه الأخيرة لم يستخدم جهاز كمبيوتر ولا بريداً إلكترونياً".

وكانت اهتمامات المخترع البريطاني تشمل الشعر وجري الماراثون ولعبة البوكر.