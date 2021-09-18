شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يلقى القبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الداخلية العراقية، القبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى بغداد، بشكل غير شرعي.

وقالت الداخلية -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "بناء على معلومات دقيقة وردت الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية فى قيادة شرطة بغداد عن نية 7 أجانب الدخول الى العاصمة بغداد بدون ترخيص رسمى قادمين من إقليم كردستان، ووجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة اللواء حسن خنجر مدير المديرية المذكورة لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضافت، أنه "تم إلقاء القبض عليهم وعددهم 7 أحدهم يحمل الجنسية التركية و6 يحملون الجنسية السورية وتبين دخولهم غير شرعى وتم التحفظ عليهم وتسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

ويوم الخميس الماضى، أفاد مصدر عراقي، بضبط منصات إطلاق صواريخ فى منطقة الشلالات بالقرب من مجمع زيونة شمال شرق مدينة الموصل.

وأضاف المصدر - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن قوة من الفرقة 16 بالجيش العراقى تلقت معلومات استخباراتية تفيد بالعثور على 8 صواريخ مع منصة إطلاق نوع كراد و6 صواريخ معدة للإطلاق باتجاه معسكر زليكان بالموصل.. فيما لم يكشف المصدر عن الجهة التى كانت تنوى قصف المعسكر.

وفى السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق القبض على 5 عناصر إرهابية فى محافظتى كركوك والأنبار.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية، تمكنت دوريات جهاز الأمن الوطنى فى محافظة كركوك من القبض على خلية مكونة من 3 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإجرامية، أحدهم عمل عنصرا استخباريا ضمن ما يسمى ولاية كركوك.