شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فى جبهة ناطع بمحافظة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبد الجيش اليمنى، الحوثيين خسائر فادحة فى جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، وقال مصدر عسكرى يمني، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش اليمنى تخوض معارك شرسة ضد مجاميع من الحوثيين، مؤكدا كسر الجيش اليمنى لهجوم للحوثيين، ما أدى إلى سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأكد المصدر أن المعركة التى يخوضها الجيش اليمنى ليس هدفها دحر الحوثيين من مواقع معينة فى مديرية ناطع أو غيرها، إنما تحرير كامل تراب الوطن، من تلك المليشيا المتمردة.

ومنذ أيام، كبدت قوات الجيش اليمنى، الحوثيين، خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد غرب محافظة مأرب، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) عن مصدر عسكر، قوله إن مدفعية الجيش استهدفت تحركات العناصر الحوثية فى مواقع متفرقة غرب مأرب، وكبدتها خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد بعد محاولتها التسلل إلى أحد المواقع العسكرية فى جبهة المشجح غرب المحافظة.

ومن ناحية أخرى، أكد مدير الوحدة التنفيذية للنازحين فى مأرب سيف مثنى، أن ألف شخص هربوا إلى مدينة مأرب بعد قصف الميليشيات لمنازلهم فى رحبة.

وقال مثنى -فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية- إن هناك نقصا كبيرا فى الاحتياجات الإنسانية للنازحين فى ظل استمرار انتهاكات الحوثى ضد المدنيين.

وناشد الوكالات والمنظمات الدولية الوقوف مع النازحين والضغط على ميليشيات الحوثى لوقف القصف العشوائى ، محذرا من تفاقم الوضع الإنسانى بسبب قصف الأحياء والقرى السكنية وتهجير السكان منها، داعياً المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته تجاه هذا العمل الإجرامى من قبل الحوثيين.