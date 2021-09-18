الدفاع اليمنية تعلن صد هجوم لـ "أنصار الله" ومقتل مسلحين في صفوفها شمالي البيضاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش تخوض معارك شرسة ضد مجاميع من الحوثيين في جبهة نَاطِع (شمال البيضاء)".

وأكدت "كسر هجوم للحوثيين في جبهة نَاطِع، وسقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح".

© REUTERS / ALI OWIDHA

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من جماعة الحوثيين وإحراق آليات لها خلال كسر هجوم نفذته في جبهة نَاطِع شمال البيضاء.

وسيطرت جماعة الحوثيين، الأربعاء الماضي، على مركز مديرية الصَومعة شرق البيضاء وقرى في مديرية مُكيراس المحاذية لها تطل على مناطق في محافظة أبين جنوب اليمن، اثر عملية عسكرية واسعة استهدفت الجيش اليمني، أوقعت العديد من القتلى والجرحى من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وفي منتصف تموز/ يوليو الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين استعادة مناطق في مديريتي الصَومعة والزَاهِر شرق وغرب البيضاء بمساحة 100 كم مربع خلال عملية أطلقت عليها اسم "النصر المبين" قالت إنها أوقعت 350 قتيلاً و560 مصاباً في صفوف الجيش اليمني و"تكفيريين"، علاوة على تدمير وإعطاب 29 مدرعة وآلية، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش اليمني السيطرة على تلك المناطق بعملية عسكرية أسمتها "النجم الثاقب" لتأمين كافة مناطق محافظة البيضاء الاستراتيجية المحاذية لمحافظة مأرب و7 محافظات أخرى وسط اليمن.

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