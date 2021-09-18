شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تبدأ إنتاج لقاح محلى مضاد لفيروس كورونا 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر البدء فى إنتاج أولى كميات اللقاح المضاد لكورونا، يوم 29 سبتمبر الجاري.

وأوضح وزير الصناعة الصيدلانية الجزائرى عبد الرحمان لطفى جمال بن أحمد، فى تصريحات له، أنه من المتوقع إنتاج مليون جرعة من المصل " كورونا فاك" شهر أكتوبر القادم، ومليونى جرعة شهر نوفمبر، و3 ملايين جرعة شهر ديسمبر، و أكثر من 5 ملايين جرعة ابتداء من يناير 2022.

وأشار الوزير إلى أن لقاح "كورونا فاك" سيتم إنتاجه على مستوى محطة الإنتاج التابعة لمجمع "صيدال" بمدينة قسنطينة بالتعاون مع الشركة الصينية "سينوفاك"، مضيفا أن القدرات الإنتاجية تقدر بـ 320 ألف جرعة يوميا على مدار 8 ساعات أى ما يعادل 8 ملايين جرعة فى الشهر.

وقال إن الجزائر بإمكانها التوصل إلى إنتاج 200 مليون جرعة سنويا من خلال وحدة إنتاج (صيدال) بولاية قسنطينة، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك قدرات صناعية وبشرية تمكنها من الاستجابة لاحتياج البلاد وعدد من البلدان فى القارة الإفريقية.