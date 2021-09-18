شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء السورى: اعتداء على محطة يؤدى إلى انقطاع شامل للتيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، إن الكهرباء ستعود إلى دمشق خلال ساعة وباقى المناطق تدريجياً وذلك بعد خروج محطة توليد دير على من الخدمة جراء اعتداء على خط الغاز المغذى للمحطة، بحسب وكالة الانباء السورية"سانا".

وأضاف الزامل فى اتصال مع قناة السورية: “حدث انخفاض كبير مباشر بضغط الغاز أدى إلى خروج محطة توليد دير على التى تغذى أكثر من 50 بالمئة من الحمل نتيجة اعتداء على خط الغاز” لافتاً إلى أنه لم تعرف حتى الآن تفاصيله.

وقالت وزارة الكهرباء فى بيان إن خروج محطة توليد دير على من الخدمة جاء نتيجة هبوط ضغط الغاز جراء اعتداء على خط الغاز المغذى للمحطة ما أدى إلى انخفاض التردد و خروج محطات التوليد تباعاً من الخدمة وحدوث فصل عام للشبكة الكهربائية مشيرة إلى أنه يتم حالياً إقلاع محطة توليد الزارة وسيتم إقلاع محطة بانياس بعدها مباشرةً كما سيتم تشغيل محطة توليد جندر و الناصرية.

وبينت الوزارة أن محطة توليد دير على لن تعود للخدمة حالياً نتيجة الاعتداء على خط الغاز وستتم الاستعاضة عنها بمحطتى جندر والناصرية الغازية ريثما يتم إصلاح أضرار الاعتداء من قبل الورشات التى توجهت على الفور إلى المكان.

ولفتت الوزارة إلى أن الزمن المقدر لعودة الأمور إلى ما كانت عليه هو ساعة وسيعود التيار الكهربائى لجميع المحافظات تباعاً.