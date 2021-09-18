عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تصمم هاتفا ذكيا بكاميرا جانبية متعددة الاتجاهات

السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365

ابتكرت شركة أوبو الصينية كاميرا جديدة متعددة الاتجاهات، قد تمثل ثورة في عالم تكنولوجيا الهواتف الذكية في القريب العاجل.



وتشتهر الشركة الصينية بتجاربها وابتكاراتها، على أمل خطف الصدارة من منتجات شركة أبل الأمريكية العملاقة، وبخاصة في فئات الهواتف فائقة التكنولوجية عالية الثمن.

وابتكرت أوبو هاتفًا ذكيًا يحتوي على كاميرا جانبية متعددة الاتجاهات والزوايا، بل وتحمل مرآة عاكسة، بحيث تُمكن المستخدم من الحصول على لقطات بسلاسة، وبأقل عدد ممكن من الحركات المساعدة.

وقبل هذا وذاك، يمكن للكاميرا أخذ لقطات أكثر دقة وأشد وضوحًا، بحسب تقرير للموقع الألماني المختص بالتكنولوجيا الرقمية، giga.de.

وحصلت أوبو على براءة اختراع بتضمين هاتفها الخلوي الجديد Oppo Find X3 Pro بكاميرا جانبية تتمركز في الحواف.

وأثبتت تجربة أوبو الجديدة أن الهواتف الذكية لا تحتوي على كاميرات كافية حتى الآن، حتى مع تثبيت 3 عدسات على الأقل في الخلف والاحتفاظ بكاميرا الصور الشخصية في المقدمة، ومن ثم حفرت الشركة الصينية شقًا في إطار الهاتف، وثبتت فيه كاميرا شديدة الحساسية والديناميكية.

تصميم الكاميرا على أساس قدرتها على الالتقاط متعدد الاتجاهات، يستهدف بشكل أساسي تأمين التقاط أفضل للأشياء المتحركة، خاصة مع الحركات السريعة التي يجد المرء صعوبة في التقاطها بدقة باستخدام كاميرا الهاتف الذكي العادية.

تلك هي المشكلة بالضبط التي خططت Oppo لمعالجتها، كما هو موضح في براءة اختراع جديدة تم إيداعها من جانبها لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية (الويبو)، وتم نشرها رسميًا.

ويمكن العثور على كاميرا أوبو الجديدة على جانب الإطار العلوي، وهي قادرة وبسهولة على تغيير اتجاه التسجيل، دون الحاجة إلى تحريك الهاتف الذكي من زاوية لأخرى، إذ يتم استخدام مرآة عاكسة دوارة لهذا الغرض.

فبمجرد أن تكتشف الكاميرا أن الهدف يتحرك إلى اليمين خارج الصورة، تدور المرآة العاكسة ويتم تنشيط الكاميرا الجانبية بحيث يمكن الاستمرار في التقاط الحادث بتركيز كامل.

وكما هو مفهوم، فإن براءات الاختراع هي مفاهيم لا يجب بالضرورة أن تؤدي إلى منتج نهائي، بيد أن الشركة الصينية مصممة للغاية على إصدارها ضمن نسخة هاتف Oppo Find X3 Pro.

ولطالما تجذب Oppo الانتباه بأفكار مجنونة، ففي بداية العام، تم تسجيل براءة اختراع لكاميرا منبثقة مزدوجة الوجه، والتي تستخدم أيضًا مرآة. حيث إن تلك الكاميرا قادرة على التقاط الصور للأمام وللخلف.

ومع ذلك، لم يتم طرح هاتف محمول فيه هذا النوع من التكنولوجيا في السوق حتى الآن.