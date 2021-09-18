عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيديو.. لبنانية تحصل على البنزين مقابل قبلة

السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365

قبلة مقابل بضع لترات من البنزين، يبدو أنها معادلة مرضية لفتاة لبنانية وسائق صهريج منحها مرادها دون الوقوف في الطوابير أمام المحطات.



قالت وسائل إعلام لبنانية إن حادثة غريبة وقعت في إحدى الشوارع العامة، وفي وضح النهار، حيث حصلت فتاة على البنزين مقابل قبلة من الصهريج مباشرةً ودون الوقوف في الطوابير الطويلة أمام المحطات المكتظة.

مقطع الفيديو الذي انتشر على منصة "يوتيوب" أظهر الفتاة تعطي قُبلة لسائق صهريج بنزين، ثم تجعله يتوقف جانباً وتحصل منه على مرادها لسيارتها.

بين تأييد وانتقاد، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

وأثار المقطع تساؤلات وانتقادات واسعة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن الأمر مناف للأخلاق.

أما البعض الآخر اعتبر أن خطوة الفتاة ذكية لحصول على كمية من البنزين المفقود في الأسواق اللبنانية.

يعيش لبنان، منذ أشهر، أزمة شح في المحروقات تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.