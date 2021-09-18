وسائل إعلام: طائرة قطرية تجلى 170 شخصا من كابول إلى الدوحة

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية بأن طائرة قطرية غادرت كابول متجهة إلى الدوحة، وعلى متنها 170 شخصا.

وحسب معلومات القناة، فإنه بعد مشاورات مطولة غادرت مطار كابل يوم الجمعة مع 170 راكبا على متنها، بينهم مواطنون أمريكيون وبريطانيون وألمان.

ونقلت "سي بي إس" عن مسؤول قطري قوله، إن هذه واحدة من أكبر الرحلات لنقل الركاب منذ انطلاق عملية الإجلاء في أغسطس الماضى.

وقدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماى خليل زاد، الشكر للجانب القطري على هذه الرحلة، مضيفا: "نحن نرحب بهذا التطور".