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فريق عماني يقتحم "كهف الرعب" في اليمن... وهذا ما عثروا عليه... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وبعد أن دخل "الفريق العماني لاستكشاف الكهوف"، إلى الكهف البالغ قطر فوهته الدائرية نحو 30 مترا، اكتشفوا أن كل القصص المخيفة التي تروى بشأنه ليست حقيقية بالمرة، بحسب موقع "Archyde".

ولاحظ الباحثون العمانيون أن المياه الجوفية تخرج من جدران الكهف لتكون شلالات بديعة.

كما اكتشفوا أن العديد من الكائنات تتخذ من "بئر برهوت" موطنا لها، مصل الضفادع والحشرات والأفاعي.

ويقع "بئر برهوت" على الشارع المؤدي إلى منطقة الفوجيت، التي تربط بين مدينتي الشاحن والغيضة في محافظة المهرة اليمنية، ويقع بين سهول صغيرة وجبال معظمها مصنوع من الحجر الجيري، وتصب فيه مجموعة من الممرات المائية الصغيرة، ومن المتوقع أن يكون مصدر جذب سياحي في اليمن خلال الأيام القادمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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