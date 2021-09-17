شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة توضح الإجراءات الجديدة لدخول المواطنين لبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نوهت سفارة السعودية لدى بريطانيا، على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءًا من 4 أكتوبر المقبل.
وشددت السفارة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، على ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا.
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