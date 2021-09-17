شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة توضح الإجراءات الجديدة لدخول المواطنين لبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوهت سفارة السعودية لدى بريطانيا، على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءًا من 4 أكتوبر المقبل.

وشددت السفارة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، على ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا.