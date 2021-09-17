شكرا لقرائتكم خبر عن «وَالَّذينَ يُؤتونَ ما آتَوا وَقُلوبُهُم وَجِلَةٌ أَنَّهُم إِلى رَبِّهِم راجِعونَ» تلاوة خاشعة للشيخ «فيصل غزاوي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر «وَالَّذينَ يُؤتونَ ما آتَوا وَقُلوبُهُم وَجِلَةٌ أَنَّهُم إِلى رَبِّهِم راجِعونَ» تلاوة خاشعة للشيخ «فيصل غزاوي» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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