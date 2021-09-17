شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تعلن مقتل جندى تركى شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديا تركيا قتل جراء انفجار عبوة ناسفة فى منطقة آڤاشين شمالى العراق.

وكانت الوزارة أعلنت فى وقت سابق من اليوم مقتل 6 ممن تصفهم بالإرهابيين، من حزب العمال الكردستانى.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تحييد 6 إرهابيين من "بى كا كا" في عملية جوية بمنطقة غارة" شمالى العراق.

وكانت تركيا أطلقت، فى 23 أبريل الماضى، عمليتى "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد "حزب العمال الكردستانى" فى مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق.