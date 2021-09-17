شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يوجه خطاباً لمجلس الأمن حول هجمات الحوثيين في ميناء المخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الحكومة اليمنية خطاباً الى مجلس الأمن الدولى حول الجريمة الشنيعة التى ارتكبها الحوثيون بمهاجمتها ميناء المخا.

وقالت الحكومة، في الخطاب الذي سلمه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي لمجلس الأمن، إن هذا الهجوم الحوثي نُفذ بعد فترة وجيزة من انتهاء السلطات المحلية من إعادة تأهيل مرافق الميناء تمهيداً لاستئناف استقبال البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تعد مثالا على استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.

وأوضحت أن الهجوم وقع في الوقت الذي كان وفد حكومي من وزارة النقل اليمنية يزور الميناء لمراقبة عملياته، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الحوثيون أعضاء الحكومة اليمنية، وخاصة بعد أن فشل مجلس الأمن في تحميل الحوثيين مسؤولية الهجوم الإرهابى الذي استهدف الحكومة فى مطار عدن الدولي فى 30 ديسمبر 2020، وإحالة مرتكبى هذه الجريمة الشنيعة للمحاسبة.