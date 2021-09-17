شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تفريغ 31 ألف طن وقود عراقي بلبنان لتوليد الكهرباء بعد مطابقة المواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية تفريغ أول شحنة وقود قادمة من العراق بعد التأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات، وذلك إثر وصولها إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من الغاز أويل ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل المديرية العامة للنفط بلبنان مع الجانب العراقي في بغداد بتاريخ 24 يوليو الماضي.

ومن المقرر أن تفرغ الباخرة 15 ألف طن من حمولتها في خزانات محطة توليد الكهرباء دير عمار شمالي لبنان على أن تقوم بتفريغ 16 ألفا في محطة توليد الزهراني جنوبي لبنان.

وينتظر لبنان أواخر الشهر الجاري باخرة فيول اويل من الدرجة B للمحركات العكسية، وذلك ضمن مجموعة من البواخر ضمن الاتفاقية بين لبنان والعراق على تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بحدود 60 ألف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهريا ولمدة عام.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في الطاقة الكهربائية إذ لا تتعدى تغذية الشبكة الحكومية للمنازل والمنشآت أكثر من 4 ساعات يوميا في الوقت الحالي على أقصى تقدير بينما مرت على البلاد فترات انقطعت فيها التغذية الكهربائية تماما لعدة أيام متتالية في العديد من المناطق.