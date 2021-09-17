شكرا لقرائتكم خبر عن «وكيل الصحة»: مناعة المصابين سابقا بفيروس «ميرس» لا تحميهم من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور عبدالله عسيري، إن هناك دراسة سعودية نشرت اليوم تؤكد أن المصابين سابقا بفيروس كورونا “ميرس” يمكن أن يظهروا استجابة مناعية تفاعلية لكوفيد-19 .

وأكد عسيري أنه وفقاً للدراسة فإن هذه الاستجابة لا توفر أية حماية من التنويم والوفاة.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية -بإذن الله- من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 64 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة.