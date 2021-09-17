الصحة السعودية تحسم حقيقة تلقي المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - نشر وكيل وزارة الصحة السعودية عبد الله بن مفرح عسيري، تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي عبر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة.

وذكر عسيري أن جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا تمنع المرض الشديد والتنويم، وكذلك تمنع الوفاة، وأنه ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع السعودي على جرعة ثالثة من اللقاح.

وأوضح المسؤول السعودي أنه في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات في المملكة، فإن بلاده بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحكم على جائحة كورونا فحسب من منظور عبء المرض على المجتمع.

وكان محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، قد أعلن في الخامس من الشهر الجاري، عن إضافة جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات معينة.

ونقلت قناة "الإخبارية" عن العبد العالي، أن الفئات الأكثر احتياجا للجرعة الثالثة من لقاح كورونا، هي الأشد حاجة صحيا في المملكة، والتي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.