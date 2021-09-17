إيران تعلق على بيان مجلس التعاون الخليجي

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد خطيبة زادة على أن تلك الجزر الثلاث إيرانية بلاشك، بدعوى أنها جزء لا يتجزأ من الجمهورية الإيرانية، قائلا إن "البيانات المملة والمتكررة الصادرة في هذا الصدد لن تغير من حقيقة كونها إيرانية".

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن سعيد خطيب زادة، أن بلاده ترفض أي تدخل في برنامجها النووي والصاروخي السلمي، فضلا عن الشؤون المتعلقة بسياساتها الدفاعية الرادعة، مجددا التأكيد على أولوية إیران، وخاصة حكومة إبراهيم رئيسي، التي تتعلق بتعزيز التعاون وتطوير العلاقات مع جميع الجيران، دون تدخل أجنبي.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قد أعرب عن أمله في قيام بعض دول مجلس التعاون الخليجي بتغيير نهجها في المفاوضات الإقليمية، واتخاذ إجراءات بناء الثقة من أجل تعزيز الدبلوماسية، بدلا من تقديم طلبات غير عملية من دول خارج المنطقة، على حد قوله.

ويشار إلى أن البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ 149، قد شدد على ضرورة مشاركة مجلس التعاون في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، وإدانة استمرار إيران في دعم الجماعات "الإرهابية والميلشيات الطائفية" في الدول العربية.

وجدد المجلس الوزاري الخليجي التأكيد على قراراته الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، حيث أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي على دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مع الأخذ في الاعتبارأن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث، باطلة ولاغية.

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