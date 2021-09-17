شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى الجديد لليمن: أسعى لدفع جهود تحقيق السلام والتغلب على التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الجمعة، التأكيد على مساعي الأمم المتحدة من أجل إرساء السلام في اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمينة.

وشدد خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على السعي للمضي قدما نحو تحقيق السلام ودعم الأمن والاستقرار في البلاد، كما أكد أنه سيعمل على إيجاد أفضل السبل لتقييم الجهود السابقة والتغلب على التحديات القائمة وسيسعى للاستماع إلى الجميع بما يضمن المضي قدماً لتحقيق السلام في اليمن ودعم تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار.

من جانبه، رحب الوزير اليمني بالمبعوث الأممي، الذي يزور المنطقة في مستهل عمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً دعم الحكومة له وتسهيل مهامه بما يخدم تحقيق السلام وإنهاء الحرب واستعادة الدولة.

كما أكد أن المرجعيات الثلاث المتفق عليها وعلى رأسها القرار 2216 ستظل أساساً لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين، ونبذ العنف والاستقواء، واحتكار السلاح بيد الدولة، والاحتكام لخيارات الشعب اليمني من خلال العودة إلى المسار الديمقراطي.

ويذكر أن جرودنبرج المبعوث الأمم الجديد إلى اليمن كان قد استهل مهامه بزيارة إلى السعودية للقاء عدد من المسؤولين اليمنيين والسعوديين، على أن يستتبعها بزيارات إلى بلدان أخرى، متصلة من أجل دفع جهود حل الصراع اليمني.