شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع اليوم الوطنى الـ91.. مساجد السعودية توحد خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توحدت خطب الجمعة اليوم فى جميع مساجد المملكة العربية السعودية للتذكير بالنعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة من الوحدة والأمن واجتماع الكلمة، وفق توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ. وفق بيان صحفى.

ويأتي ذلك تزامنًا مع اليوم الوطني الــ 91 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز، حرصاً على إبراز دور منابر الجمع والمنابر الدعوية الأخرى في توجيه وتبصير المجتمع وفق توجيهات الشرع .

وأكد الخطباء خلال خطبهم اليوم أن غرس حب الوطن والانتماء إليه من الواجبات الشرعية التي ينبغي أن تتظافر الجهود لتوعية مختلف شرائح المجتمع، لا سيما وأن هذا الوطن "المملكة العربية السعودية" قام منذ تأسيسه على الكتاب والسنة وتحكيمها في كافة شؤون الحياة.

واستعرض الخطباء الجهود العظيمة التي بُذلت في سبيل توحيد المملكة من الملك المؤسس وأبنائه البررة من بعده والسياسة الحصيفة التي قامت عليها المملكة في بذل الغالي والنفيس لخدمة الإسلام والمسلمين.

وتطرق الخطباء للحديث عن مفاهيم وأسس المواطنة الصالحة ودور العلماء والدعاة والمعلمين في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية، والتأكيد على أهمية الالتفاف حول القيادة والمحافظة على مكتسبات الوطن.

وذكر الخطباء المصلين بالنعم التي تشهدها المملكة حالياً في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد، من الاجتماع والوحدة والأمن والتقدم والازدهار، لافتين إلى أن هذه النعم تحتاج إلى العمل الجاد والمخلص للمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته والحرص على أمنه وسلامة مواطنيه.