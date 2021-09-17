شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 15 تونسيًا فى عملية هجرة غير شرعية جنوب صفاقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بتونس، اليوم الجمعة، من إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ 15 تونسيا من بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال، بالموقع جنوب صفاقس على بعد حوالي 18 كيلومترا من السواحل، وفق إذاعة شمس التونسية.

وأفاد هؤلاء المهاجرين غير النظامين، أنهم أبحروا ليلة الخميس من سواحل الصخيرة (ولاية صفاقس) بغرض اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبي وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنى.



وقد تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحرى بصفاقس لتسليمهم لاحقا إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكال الإجراءات القانونية في شأنهم.