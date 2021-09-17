مصر تستلم 20 ثلاجة لحفظ لقاح فايزر المضاد لكورونا... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان مكتب المنظمة في مصر، أن وزارة الصحة المصرية استقبلت شحنة تحتوي على 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فايزر التي سيتم استقبالها في الفترة المقبلة.

وأوضح البيان أن الشحنة تم توصيلها من خلال منظمة "يونيسف"، وفق برنامج كوفاكس.

وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة هي الأولى من إجمالي 63 ثلاجة والتي من المقرر أن تستلمها مصر لحفظ لقاحات فايزر المضادةلكورونا في الأسابيع المقبلة.

ومن المنتظر أن تتسلم مصر 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر، حيث يتم الحصول عليه من خلال جرعتين.

كما جرى حل أزمة التبريد الفائق لجرعات اللقاح، عن طريق التعاون مع منظمة "يونيسيف"، بعد الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة، وذلك لأن تخزينه يحتاج درجة حرارة تتراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر.

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