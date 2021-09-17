وزارة المالية اللبنانية تتسلم 1.139 مليار دولار قيمة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن لبنان تسلم مليار و139.95 مليون دولار قيمة حقوق السحب الخاصة المحولة من صندوق النقد الدولي.

وأكدت الوزارة أن مصرف لبنان المركزي أبلغ وزير المالية يوسف الخليل رسميا اليوم الجمعة بأن مستحقات لبنان من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي عن عامي 2021 و 2009 قد تم تحويلها إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437،098 دولار أمريكي.