شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا لذوى الاحتياجات الخاصة 20 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ تونس حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لذوى الاحتياجات الخاصة للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، ضمن أيام التلقيح المكثفة المقرر تنظيمها بداية من 20 سبتمبر الجارى، على مدى عشرة أيام، وفق بيان مشترك لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية نقلته "موزاييك".

وأشارت الوزارتان في بيانهما إلى أن عملية التلقيح ستكون كامل أيام الأسبوع بالمراكز الموزعة بكامل أنحاء تونس، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الأساسية في جميع الجهات بالتنسيق مع المديرين الجهوين للصحة، وسيقع تخصيص ممرات للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير عملية التلقيح مع إعطائهم أولوية التطعيم بمراكز التلقيح.

وكان رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يسري مزاتي أكد أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من كبار السن والحاملين لإعاقات عميقة، سيتلقون جرعة واحدة من التلقيح المضاد لكوفيد-19، لافتا إلى أن وزارة الصحة رجحت استعمال لقاح "جونسن آند جونسن" لفائدة هذه الفئة.

ولفت إلى أن المسجلين وغير المسجلين في منظومة "ايفاكس" من هذه الفئة مدعوون إلى الالتحاق بمراكز التلقيح، بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري.